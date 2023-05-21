В Днепре обрушилось помещение бывшей поликлиники

В воскресенье, 21 мая, в Днепре обвалилось помещение бывшей поликлиники. На место вызвали спасателей.

Об инциденте проинформировала пресс-служба городского совета. Однако в сообщении не было указано, о каком именно здании идет речь: ни названия бывшей поликлиники, ни ее адреса, ни фото не добавили.

Известно лишь, что это помещение уже давно не экслуатируется, а кровля была разрушена еще в советское время.

Спасатели провели обследование разрушенной территории. Пострадавших, к счастью, не обнаружено.

В сети предполагают, что речь может идти о полуразрушенном шедевре архитектуры в Новокодакском районе — Дворце профилактики.

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