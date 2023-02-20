В Днепре обнаружили новые случаи коронавируса: ситуация за сутки

По состоянию на 20.02.23 в городе сделано 1 111 964 прививки от COVID-19.

По информации департамента здравоохранения населения, за прошедшие сутки в Днепре в центрах вакцинации было сделано 6 прививок от COVID-19.

На стационарном лечении с COVID-19 находится 58 человек.

В Днепре коронавирус выявили у 27 человек за минувшие сутки.

Жители Днепра более 100 лет назад очень любили экстремальный отдых.…

Вечером 20 февраля на «101» поступило сообщение о том, что…

Вбивця був у сусідній кімнаті: у Павлограді жінка знайшла квартиранта мертвим В Павлограде Днепропетровской области женщина пришла проведать своего квартиранта и нашла его мертвым. В квартире в этот момент находился убийца мужчины, который кинулся на хозяйку. просмотров

РФ обстреливает гражданские объекты, — Генштаб Оккупанты продолжают обстрелы гражданских объектов в Херсонской области, а ВСУ атаковали районы сосредоточения личного состава и военной техники РФ. просмотров

В Днепре в Ломовском канале было обнаружено тело неизвестного мужчины Вечером 20 февраля на «101» поступило сообщение о том, что в Ломовском канале Днепра, неподалеку от улицы Высоцкого, обнаружено тело без признаков жизни. просмотров

Деревянная лавка и острые «списы»: как выглядел экстремальный аттракцион в парке Шевченко в Днепре в 1900 году (ФОТО) Жители Днепра более 100 лет назад очень любили экстремальный отдых. В сети появились фотографии одной из первых каруселей города, установленной в нынешнем парке Шевченко. просмотров

Днепропетровщина вошла в обновленный список территорий, жители которых смогут претендовать на выплаты ВПО В Украине несколько изменился перечень территорий, на которых проходят активные боевые действия, или возможно их проведение в ближайшее время. Граждане, переехавшие с этих территорий, имеют право на соответствующий статус, а также на выплаты ВПЛ. Следовательно, кто-то из переселенцев может получить… просмотров