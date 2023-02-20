В Днепре обнаружили новые случаи коронавируса: ситуация за сутки

Об этом сообщает Департамент здравоохранения Днепровского горсовета.
На стационарном лечении с COVID-19 находится 58 человек.
По информации департамента здравоохранения населения, за прошедшие сутки в Днепре в центрах вакцинации было сделано 6 прививок от COVID-19.
По состоянию на 20.02.23 в городе сделано 1 111 964 прививки от COVID-19.
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