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  • В Днепре обломки сбитой ракеты упали на территорию предприятия: детали от ОВА

В Днепре обломки сбитой ракеты упали на территорию предприятия: детали от ОВА

Сегодня 18:38
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Появились новые подробности взрыва в Днепре и последствий атаки на Павлоград.

Новости Днепра про В Днепре обломки сбитой ракеты упали на территорию предприятия: детали от ОВА

Глава ДнепрОВА Сергей Лысак сообщил уточненную информацию о взрыве в Днепре 23 января. По его словам, обломки сбитой ракеты рухнули на территорию предприятия. На месте попадания возник небольшой пожар, который уже потушили. Обошлось без пострадавших.

Выяснили и новые детали ударов по Павлограду. В городе повреждены 4 школы, реабилитационный центр, спорткомплекс, заведение культуры. А кроме этого – 15 многоэтажек и авто. В районе – избиты 33 частных дома.

И традиционно страдал Никопольский район, куда попали четыре дрона-камикадзе и который трижды обстреляли из артиллерии. Разбиты под десять частных домов и хозяйственных построек. Еще две – разрушены. Изуродованы санаторий и предприятие. А еще – пожарная часть и автомобиль, в том числе и оперативное. Зацепило газопроводы и линии электропередач.

Сегодня в регионе тревога за тревогой. И сейчас снова имеем уведомление об опасности. Не игнорируйте! – заметил Сергей Лысак.

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