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В Днепре облачный и теплый день: прогноз погоды на 3 января

Сегодня 06:15
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Зонт сегодня не понадобится!

Новости Днепра про В Днепре облачный и теплый день: прогноз погоды на 3 января

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня небо в Днепре будет облачным. Без осадков! Утром температура воздуха +5°. До обеда столбики термометра будут показывать до +10°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Народные приметы на 3 января:

  • Если зимою тепло — летом холодно.
  • Сильно блестят зимою звёзды — к морозу.
  • Кошка на печи — ко стуже; а кошка на полу — к теплу.
  • Снегирь под окном зимой чирикает — к оттепели.
  • Воробьи дружно чирикают — к теплу.

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Новости Днепра про В Днепре облачный и теплый день: прогноз погоды на 3 январяУкраїнська Новости Днепра про В Днепре облачный и теплый день: прогноз погоды на 3 январяРусский

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