В Днепре облачный и теплый день: прогноз погоды на 3 января

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня небо в Днепре будет облачным. Без осадков! Утром температура воздуха +5°. До обеда столбики термометра будут показывать до +10°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Зонт сегодня не понадобится!

В Украине в этом году было аномальное тепло на Новый…

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