В Днепре нуждается в помощи пес Блэк со сломанными лапами, пострадавший от рук людей

Блэка нашли в кустах, где собака выла от боли. Что же произошло с четырехлапым неизвестно. Волонтер мини-приюта «Мы за право на жизнь» Ольга Уманчик предполагает, что пес мог пострадать от рук людей. Его либо избили, либо сбили машиной. На это указывают гематомы по всему телу и переломы задних лап, которые характерны для побывавших в авариях животных.
Нашедшие бедолагу люди пытались самостоятельно наложить шину на травмированную лапу, но состояние животного ухудшилось, поэтому пришлось обращаться за квалифицированной помощью.
Блэку сделали операцию, во время которой зафиксировали сломанные кости. Предстоит длительное пребывание на стационаре и лечение. Денег в приюте, который взял Блэка под опеку, нет.
Без лечения на стационаре, где за ним будут ухаживать, Блэк может потерять ногу. Сейчас волонтер собирает средства на лечение пса и просит неравнодушных людей помочь бедному животному.
Детали ТУТ.
INSTAGRAM мініпритулку:
https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/
Усі соцмережі притулку можна знайти тут:
https://mssg.me/fond_umanchyk_olga
Куратор мініпритулку +380732350370 Ольга
Картки для допомоги:
4149 4991 3681 6293 PrivatBank
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
4441 1144 0474 0506 Monobank
5167 8031 0024 4404 OschadBank
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank
PayPal [email protected] https://www.paypal.me/Umanchyk
Wise.com – міжнародні перекази
[email protected], Olga Umanchyk
Розрахунковий рахунок ПриватБанку:
БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЄДРПОУ/ІПН: 40416474
МФО: 305299
Призначення: “благодійна допомога для пса Блека”
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