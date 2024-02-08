Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепре нуждается в помощи пес Блэк со сломанными лапами, пострадавший от рук людей

В Днепре нуждается в помощи пес Блэк со сломанными лапами, пострадавший от рук людей

Сегодня 16:58
просмотров

В Днепре спасают пса Блэка, у которого сломаны задние лапы.

Новости Днепра про В Днепре нуждается в помощи пес Блэк со сломанными лапами, пострадавший от рук людей

Блэка нашли в кустах, где собака выла от боли. Что же произошло с четырехлапым неизвестно. Волонтер мини-приюта «Мы за право на жизнь» Ольга Уманчик предполагает, что пес мог пострадать от рук людей. Его либо избили, либо сбили машиной. На это указывают гематомы по всему телу и переломы задних лап, которые характерны для побывавших в авариях животных.

Нашедшие бедолагу люди пытались самостоятельно наложить шину на травмированную лапу, но состояние животного ухудшилось, поэтому пришлось обращаться за квалифицированной помощью.

Блэку сделали операцию, во время которой зафиксировали сломанные кости. Предстоит длительное пребывание на стационаре и лечение. Денег в приюте, который взял Блэка под опеку, нет.

Без лечения на стационаре, где за ним будут ухаживать, Блэк может потерять ногу. Сейчас волонтер собирает средства на лечение пса и просит неравнодушных людей помочь бедному животному.

Детали ТУТ. 

INSTAGRAM мініпритулку:

https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/

Усі соцмережі притулку можна знайти тут:

https://mssg.me/fond_umanchyk_olga

Куратор мініпритулку +380732350370 Ольга

Картки для допомоги:

4149 4991 3681 6293 PrivatBank
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
4441 1144 0474 0506 Monobank
5167 8031 0024 4404 OschadBank
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank
PayPal [email protected] https://www.paypal.me/Umanchyk
Wise.com – міжнародні перекази
[email protected], Olga Umanchyk

Розрахунковий рахунок ПриватБанку:

БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЄДРПОУ/ІПН: 40416474
МФО: 305299

Призначення: “благодійна допомога для пса Блека”

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре нуждается в помощи пес Блэк со сломанными лапами, пострадавший от рук людейУкраїнська Новости Днепра про В Днепре нуждается в помощи пес Блэк со сломанными лапами, пострадавший от рук людейРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Как жителям Днепра проверить долг за свет, списать его и избежать отключения: алгоритм действий
Новости Днепра
Сегодня 17:28
Как жителям Днепра проверить долг за свет, списать его и избежать отключения: алгоритм действий

Недавно в Украине отменили мораторий на отключение электроэнергии должникам. Его…

Жители Днепра теперь могут искать укрытия в “Дії”: детали
Новости Днепра
Сегодня 16:48
Жители Днепра теперь могут искать укрытия в “Дії”: детали

В "Дії" появилась новая услуга - карта укрытий и возможность…

Вернул к жизни сотни людей: в Днепре внезапно скончался известный врач
Новости Днепра
Сегодня 15:39
Вернул к жизни сотни людей: в Днепре внезапно скончался известный врач

В Днепре ушел из жизни врач Константин Гринь.

В Днепре 137 домов на ж/м Тополь остались без тепла
Новости Днепра
Сегодня 15:11
В Днепре 137 домов на ж/м Тополь остались без тепла

Это касается жителей ж/м Тополь-1, 2, 3!

Последние новости

Прокопали тоннель под водохранилищем в Никополь, чтобы убить заместителя мэра: в РВА прокомментировали слухи
Прокопали тоннель под водохранилищем в Никополь, чтобы убить заместителя мэра: в РВА прокомментировали слухи

После сообщений об убийстве заместителя мэра Никополя Виталия Журавлева появилась странная новость.

Сегодня 17:40
3
просмотров
Как жителям Днепра проверить долг за свет, списать его и избежать отключения: алгоритм действий
Как жителям Днепра проверить долг за свет, списать его и избежать отключения: алгоритм действий

Недавно в Украине отменили мораторий на отключение электроэнергии должникам. Его ввели в феврале 2022 года. Многие потребители пользовались этим и не платили за свет, другие накопили долги потому что платить было нечем.

Сегодня 17:28
4
просмотров
В Кривом Роге прогремел взрыв: официальный комментарий
В Кривом Роге прогремел взрыв: официальный комментарий

Будьте в безопасных местах!

Сегодня 17:23
5
просмотров
Жители Днепра теперь могут искать укрытия в “Дії”: детали
Жители Днепра теперь могут искать укрытия в “Дії”: детали

В "Дії" появилась новая услуга - карта укрытий и возможность сообщить, если оно закрыто.

Сегодня 16:48
5
просмотров
В селе Космач Ивано-Франковской области толпа напала на мать с ребенком: полиция начала уголовное производство
В селе Космач Ивано-Франковской области толпа напала на мать с ребенком: полиция начала уголовное производство

Вчера жительница Ивано-Франковской области Иванна Ванджурак рассказала в сети, что на нее и ее 6-летнюю дочь в селе Космач напала толпа женщин из-за того, что она якобы "наводчица военкома".

Сегодня 16:28
3
просмотров
Вернул к жизни сотни людей: в Днепре внезапно скончался известный врач
Вернул к жизни сотни людей: в Днепре внезапно скончался известный врач

В Днепре ушел из жизни врач Константин Гринь.

Сегодня 15:39
5
просмотров
В Днепре 137 домов на ж/м Тополь остались без тепла
В Днепре 137 домов на ж/м Тополь остались без тепла

Это касается жителей ж/м Тополь-1, 2, 3!

Сегодня 15:11
6
просмотров
Интересные факты про Солнечный в Днепре: микрорайон Лазурный, первые городские 16-ти этажки и фасады-реклама
Интересные факты про Солнечный в Днепре: микрорайон Лазурный, первые городские 16-ти этажки и фасады-реклама

В середине 1970-х годов Днепр начал интенсивно застраиваться. На правом и левом берегу появлялись новые жилмассивы, строилась набережная.  Строительство новых микрорайонов часто шло не по плану: менялись названия, часть домов так и не была возведена.

Сегодня 14:53
5
просмотров
В Никополе убили заместителя городского головы Виталия Журавлева: что о нем известно
В Никополе убили заместителя городского головы Виталия Журавлева: что о нем известно

Виталий Журавлев был заместителем мэра Никополя с 2021 года.

Сегодня 14:34
12
просмотров
В Украине разрешили обменивать рубли
В Украине разрешили обменивать рубли

НБУ разрешил украинцам продать российские и белорусские рубли.

Сегодня 14:30
5
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх