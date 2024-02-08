В Днепре нуждается в помощи пес Блэк со сломанными лапами, пострадавший от рук людей

В Днепре спасают пса Блэка, у которого сломаны задние лапы.

Блэка нашли в кустах, где собака выла от боли. Что же произошло с четырехлапым неизвестно. Волонтер мини-приюта «Мы за право на жизнь» Ольга Уманчик предполагает, что пес мог пострадать от рук людей. Его либо избили, либо сбили машиной. На это указывают гематомы по всему телу и переломы задних лап, которые характерны для побывавших в авариях животных.

Нашедшие бедолагу люди пытались самостоятельно наложить шину на травмированную лапу, но состояние животного ухудшилось, поэтому пришлось обращаться за квалифицированной помощью.

Блэку сделали операцию, во время которой зафиксировали сломанные кости. Предстоит длительное пребывание на стационаре и лечение. Денег в приюте, который взял Блэка под опеку, нет.

Без лечения на стационаре, где за ним будут ухаживать, Блэк может потерять ногу. Сейчас волонтер собирает средства на лечение пса и просит неравнодушных людей помочь бедному животному.

Детали ТУТ.

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Куратор мініпритулку +380732350370 Ольга

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PayPal [email protected] https://www.paypal.me/Umanchyk

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[email protected], Olga Umanchyk

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МФО: 305299

Призначення: “благодійна допомога для пса Блека”

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