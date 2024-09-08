В Днепре ночью сожгли автомобиль главы патронатной службы 93-й бригады «Холодный Яр»

По предварительной информации, поджог произошел в ночь на 8 сентября в Самарском районе города.
Как оказалось, внедорожник принадлежит главе патронатной службы 93-й бригады «Холодный Яр» Алине Карнауховой.
Спальник Днепра. Глубокий тыл. Сегодня ночью именно здесь была сожжена моя машина, машина нашего подразделения, которая выполняла задачи на Донбассе, и работала на победу. Именно здесь, в тылу, где военные должны чувствовать себя спокойно и иметь время на отдых от постоянного напряжения и опасности, мы получаем нож в спину. Да, знаю, что это скорее всего нарики малолетки, которые повелись на деньги обещанные им в телеге кац@п@ми, но и за их будущее каждый день в боях гибнут наши собратья. Знаю, что это только железо, но моя злость и отчаяние, в первую очередь не о том, что мы остались без тачки и часть задач, которые должны быть выполнены, очень подвиснут. Моя злоба об обществе, в котором и дальше формируются нравственные уроды, делающие это, системно и методично. Ну и конечно об отсутствии наказания, не питаю иллюзий, что преступление будет раскрыто, — заявила глава патронатной службы.
На месте работали правоохранители и другие службы.
Недавно мы писали о том, что в Днепре задержали еще троих подозреваемых в поджоге автомобилей ВСУ.
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