В Днепре ночью снова горел автомобиль

Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр оперативный».
По предварительной информации, это умышленный поджог.
Вчера в этом же районе города горели еще два автомобиля.
Официальной информации о возможных преступлениях пока не было.
Недавно мы писали о том, что в Днепре горел автомобиль военного на проспекте Богдана Хмельницкого.
Читайте также:
Автор:
В Днепре полиция задержала мужчину за стрельбу на улице.
Сегодня враг снова обстреливал Никопольщину.
В Днепре оперативники задержали мужчину за грабеж.
В Днепре разоблачены три участника преступной группы, которая занималась распространением…
Сегодня в возрасте 88 лет скончался культовый французский актер Ален Делон.
В Днепре полиция задержала мужчину за стрельбу на улице.
Хорошего дня, друзья!
Сегодня враг снова обстреливал Никопольщину.
В Днепре оперативники задержали мужчину за грабеж.
В Днепре разоблачены три участника преступной группы, которая занималась распространением детской порнографии.
В Павлограде девушка-подросток выпала из окна.
В городе Кривой Рог мужчина чуть не убил своего соседа.
Сегодня в небе над Днепропетровщиной сбили вражеский БПЛА.
Оперативники задержали злоумышленников за сексуальную эксплуатацию малолетнего и сбыт детской порнографии.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!