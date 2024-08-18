В Днепре ночью снова горел автомобиль

Огонь уничтожил переднюю часть автомобиля.

Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр оперативный».

По предварительной информации, это умышленный поджог.

Вчера в этом же районе города горели еще два автомобиля.

Официальной информации о возможных преступлениях пока не было.

Недавно мы писали о том, что в Днепре горел автомобиль военного на проспекте Богдана Хмельницкого.

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