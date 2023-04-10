В Днепре ночью на Литовской горел микроавтобус (ФОТО)

Сегодня ночью на улице Литовской произошел пожар.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 01:09.

Прибыв на место, спасатели установили, что возгорание возникло в моторном отсеке автомобиля Mercedes-Sprinter.

Пожар локализовали в 01:21 и ликвидировали в 01:30. Огонь успел повредить моторный отсек транспортного средства на площади 1,5 кв. м.

К счастью, никто не пострадал.

К месту вызова привлекли 6 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что в Каменском ночью горел Opel.

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