В Днепре ночью автомобиль столкнулся со скутером: пострадал курьер Glovo

В Днепре водитель сбил курьера на скутере.

В ночь на среду, 19 апреля, Honda столкнулась со скутером, на котором передвигался курьер службы доставки Glovo. Произошло это на перекрестке улиц Янтарной и Гринченко. Об этом сообщают в Telegram-канале «Днепр Оперативный».

Предварительно известно, что водитель Honda не пропустил скутер и врезался в него. В результате аварии курьер получил тяжелые травмы и был госпитализирован в больницу. На месте инцидента работали инспекторы патрульной полиции.

Очевидцы публикуют фото с места происшествия.