В Днепре ночью 6 сентября слышали взрыв: в ОВА рассказали, что это было

В небе над Днепропетровщиной уничтожили ракету и бпла.

Этой ночью во время воздушной тревоги около 02:20 некоторые жители Днепра услышали взрыв. Перед этим Воздушные Силы сообщали о движении беспилотника «Shahed» в направлении Днепра.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак обнародовал официальную информацию о ночных взрывах.

Этой ночью у наших защитников неба было много работы, – написал он.

Как сообщает Сергей Лысак, над областью сбили 1 крылатую ракету, а также 5 беспилотников, в том числе разведывательный.

По состоянию на 08.25 в Днепре все спокойно.

Напомним, сегодня мы писали, что в результате вражеской атаки на Днепропетровщину пострадали 2 человека.

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