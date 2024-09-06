В Днепре ночью 6 сентября слышали взрыв: в ОВА рассказали, что это было

Этой ночью во время воздушной тревоги около 02:20 некоторые жители Днепра услышали взрыв. Перед этим Воздушные Силы сообщали о движении беспилотника «Shahed» в направлении Днепра.
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак обнародовал официальную информацию о ночных взрывах.
Этой ночью у наших защитников неба было много работы, – написал он.
Как сообщает Сергей Лысак, над областью сбили 1 крылатую ракету, а также 5 беспилотников, в том числе разведывательный.
По состоянию на 08.25 в Днепре все спокойно.
Напомним, сегодня мы писали, что в результате вражеской атаки на Днепропетровщину пострадали 2 человека.
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