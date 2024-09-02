В Днепре ночью 2 сентября слышали взрыв: детали от ОВА

Россияне атаковали Днепропетровщину шахедами.

Ночью 2 сентября во время воздушной тревоги около 02:08 жители Днепра услышали взрыв. Перед этим воздушные силы сообщали о движении ударных беспилотников в сторону города.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак опубликовал официальную информацию о ночной вражеской атаке.

Ночью 6 вражеских шахедов уничтожили над областью наши защитники неба. Спасибо за защиту Днепропетровщины и сохранение жизни! — говорится в сообщении Сергея Лисака в Telegram.

В целом воздушная тревога на Днепропетровщине этой ночью звучала дважды, утром в Верховной Раде сообщили, что враг снова совершил массированную ракетную атаку на города Украины и призвали украинцев находиться в укрытиях. По состоянию на 09:30 все спокойно.

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