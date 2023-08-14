В Днепре неизвестный сбросил с моста шеринговый самокат: за информацию о нем обещают вознаграждение (ВИДЕО)

В Днепре на днях произошел очень странный инцидент.

Неизвестный мужчина сбросил с моста на Монастырский остров шеринговый самокат.

Видео опубликовали местные Telegram-каналы.

На кадрах видно, что мужчина тащит по земле самокат, а затем берет его в руки и сбрасывает в реку. В это время рядом проходят люди, но они никак не отреагировали на это.

Что стало причиной такого поведения – непонятно.

Известно, что этот самокат принадлежит компании JET. В соцсети пишут, что руководство обещает вознаграждение тому, кто поможет в розыске вандала. Если у вас есть информация, вы можете обратиться в компанию.

Отметим, шеринговые самокаты, к сожалению, очень часто становятся «жертвами» вандалов. То их в мусорный бак выбросят, то «разберут на запчасти», то вообще подвесят на дереве или «украсят» бельем.

Обновлено: в компании JET журналисту dnepr.info сообщили, что вандала разыскали. Дальше им будет заниматься полиция.

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