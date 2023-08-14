В Днепре неизвестный сбросил с моста шеринговый самокат: за информацию о нем обещают вознаграждение (ВИДЕО)

Неизвестный мужчина сбросил с моста на Монастырский остров шеринговый самокат.
Видео опубликовали местные Telegram-каналы.
На кадрах видно, что мужчина тащит по земле самокат, а затем берет его в руки и сбрасывает в реку. В это время рядом проходят люди, но они никак не отреагировали на это.
Что стало причиной такого поведения – непонятно.
Известно, что этот самокат принадлежит компании JET. В соцсети пишут, что руководство обещает вознаграждение тому, кто поможет в розыске вандала. Если у вас есть информация, вы можете обратиться в компанию.
Отметим, шеринговые самокаты, к сожалению, очень часто становятся «жертвами» вандалов. То их в мусорный бак выбросят, то «разберут на запчасти», то вообще подвесят на дереве или «украсят» бельем.
Обновлено: в компании JET журналисту dnepr.info сообщили, что вандала разыскали. Дальше им будет заниматься полиция.
Читайте также:
Автор:
В Днепре много различных ресторанов, баров и пабов, но все…
Некоторые лужайки в парке Глобы засадили кабачками и тыквами.
Скандальная блогерша Анна Алхим "наехала" на жителей Львова и рассказала…
В Каменском мужчина бросил гранату в квартиру своей экс-жены.
В Днепре много различных ресторанов, баров и пабов, но все они – это преимущественно новые заведения, открытые с начала 2000-х годов. Практически ни один ресторан из работавших в городе ранее не пережил 1990-е годы и был закрыт. На месте многих…
Некоторые лужайки в парке Глобы засадили кабачками и тыквами.
Скандальная блогерша Анна Алхим "наехала" на жителей Львова и рассказала за что их недолюбливает.
В Каменском мужчина бросил гранату в квартиру своей экс-жены.
50-летний мужчина по прозвищу «женевский пациент» стал шестым человеком в мире, который смог вылечиться от вируса иммунодефицита человека.
Важная информация!
Сегодня, 14 августа, ряд поездов из Днепра в Киев и обратно изменят маршрут, из-за этого они будут следовать с задержкой.
Бывает и такое...
Кабинет Министров снял ограничения на выезд за границу военнообязанных, родственники которых погибли или пропали без вести во время участия в АТО.
На днях в лесополосе в Самарском районе города обнаружили повешенным мужчину.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!