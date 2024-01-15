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В Днепре неизвестный мужчина ворует номерные знаки с авто

Сегодня 14:52
просмотров

Водители, будьте бдительны!

Новости Днепра про В Днепре неизвестный мужчина ворует номерные знаки с авто

В Днепре неизвестный мужчина ворует номерные знаки с авто. Его заметили на проспекте Гагарина – момент кражи снял видеорегистратор.

На видео видно, что мужчина наклоняется возле авто и сдирает номерной знак, неизвестный еще несколько раз попадает на камеру и исчезает.

Мы обратились за комментарием в полицию. Журналисту dnepr.info сообщили, что пока обращений по поводу этого инцидента в правоохранительные органы не поступало.

Видео: Telegram-канал «Днепр оперативный». 

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в троллейбусе вспыхнул огонь (ВИДЕО).

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