В Днепре неизвестный мужчина ворует номерные знаки с авто. Его заметили на проспекте Гагарина – момент кражи снял видеорегистратор.
На видео видно, что мужчина наклоняется возле авто и сдирает номерной знак, неизвестный еще несколько раз попадает на камеру и исчезает.
Мы обратились за комментарием в полицию. Журналисту dnepr.info сообщили, что пока обращений по поводу этого инцидента в правоохранительные органы не поступало.
Видео: Telegram-канал «Днепр оперативный».
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в троллейбусе вспыхнул огонь (ВИДЕО).
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