В Днепре неизвестный мужчина «рисовал» на памятнике Кротову: его пытался остановить другой горожанин

Между мужчинами даже завязалась драка.

Сегодня, 1 февраля, в Днепре неизвестный мужчина «рисовал» краской на памятнике Борису Кротову, который находится на перекрестке улиц Инженерной и Квартальной (ранее — Гладкова).

Видео опубликовали местные Telegram-каналы.

На кадрах можно увидеть, что вандала пытался остановить другой горожанин, в какой-то момент между мужчинами даже завязалась драка.

Мы обратились за комментарием по поводу этого инцидента в полицию. Журналисту dnepr.info сообщили, что обращений в правоохранительные органы не поступало, но правоохранители зафиксировали факт происшествия.

Заявлений в полицию не было, правоохранители зафиксировали факт для проверки и выяснения обстоятельств, – сообщили нам в полиции.

Отметим, вандалы уже «нападали» на этот памятник. Летом неизвестные разрисовали его свастиками.

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