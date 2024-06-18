В Днепре неизвестный «гонщик» на синем скутере врезается в проезжие авто

О нем рассказал очевидец в одном из местных Telegram-каналов.
По предварительной информации, 17 июня около 7 часов вечера водитель автомобиля ехал по своим делам и остановился перед «зеброй», чтобы пропустить прохожих. В этот момент кто-то вдруг на большой скорости врезается в авто.
Владелец изуродованного транспорта вышел из салона и увидел перед собой неизвестного мужчину на синем скутере и с желтым рюкзаком «Glovo». Водитель автомобиля спросил у виновника ДТП документы.
Он сказал, что у него нет ни водительских прав, ни паспорта, вообще никаких удостоверений личности, – рассказывает пострадавший.
Сообщается, что хулиган вел себя нагло и выглядел не трезвым. После недолгих переговоров водитель двухколесного предоставил свой номер телефона.
Кроме того, автор публикации отметил, что он не первый, кто пострадал от этого неизвестного.
По его словам, еще несколько автомобилей в Днепре становились жертвами неизвестного «гонщика» на синем скутере.
Корреспонденты dnepr.info поинтересовались у патрульной полиции о поступлении сообщений об этом мужчине, однако оказалось, что об этом случае жалоб не поступало.
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