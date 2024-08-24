В Днепре неизвестные «заминировали» 16 зданий

В Днепре вчера поступило два сообщения о минировании объектов.

Об этом сообщает официальный портал горсовета.

Неизвестные сообщили о заминировании Днепровского городского совета и всех судов города.

Взрывотехники проверили 15 объектов.

Также сообщалось о заминировании Днепропетровского областного совета (обследован 1 объект).

Взрывные и другие опасные предметы не найдены, информация не подтвердилась.

Подразделения ГСЧС не привлекались.

За минувшие сутки чрезвычайники совершили по г. Днепру 18 выездов. Из них 14 вызовов касались ликвидации пожаров.

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