В Днепре неизвестные «заминировали» 16 зданий

Об этом сообщает официальный портал горсовета.
Неизвестные сообщили о заминировании Днепровского городского совета и всех судов города.
Взрывотехники проверили 15 объектов.
Также сообщалось о заминировании Днепропетровского областного совета (обследован 1 объект).
Взрывные и другие опасные предметы не найдены, информация не подтвердилась.
Подразделения ГСЧС не привлекались.
За минувшие сутки чрезвычайники совершили по г. Днепру 18 выездов. Из них 14 вызовов касались ликвидации пожаров.
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