В Днепре неизвестные угрожали подорвать здание хозяйственного суда

"Минеры" никак не успокоятся.

В четверг, 2 ноября, в полицию поступило сообщение о минировании Днепровского апелляционного хозяйственного суда.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Сотрудники взрывотехнического отдела ГУ НП обследовали здание суда. Каких-либо взрывных или опасных устройств они не нашли, информация о минировании не подтвердилась.

Важно: если вы заметили подозрительные предметы, не трогайте их, а звоните “101” или “102”!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре из здания хозяйственного суда эвакуировали людей: что произошло.

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