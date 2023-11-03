В Днепре неизвестные угрожали подорвать здание хозяйственного суда

В четверг, 2 ноября, в полицию поступило сообщение о минировании Днепровского апелляционного хозяйственного суда.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Сотрудники взрывотехнического отдела ГУ НП обследовали здание суда. Каких-либо взрывных или опасных устройств они не нашли, информация о минировании не подтвердилась.
Важно: если вы заметили подозрительные предметы, не трогайте их, а звоните “101” или “102”!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре из здания хозяйственного суда эвакуировали людей: что произошло.
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