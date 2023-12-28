В Днепре неизвестные пытались украсть елку, которую горожане установили во дворе своего дома

Недавно мы писали, что жильцы дома на улице Осенней установили в своем дворе елку. Дерево украсили шариками и мишурой — на радость детям!
Но сегодня стало известно, что елку пытались украсть неизвестные.
Об этом сообщила в Facebook горожанка Инна Кузьменко.
Сегодня ночью какие-то «СКОТИНЯКИ» пытались украсть со двора нашу елочку, нашу красавицу, которую устанавливали для детишек, и украшали сами детишки с родителями. Украли, разбили большую часть елочных украшений, саму елку вытаскивали и рвали, чтобы украсть… Но елочка крепко прикручена тросом к дереву, так что попытка не удалась, – написала она.
Женщина отметила, что теперь жильцы дома будут присматривать за новогодним деревом.
Обломилось??? Жители дома предупреждены, будут присматривать… появитесь снова – останетесь и без елки, и без ног. Елка для детишек, а не для воров! – написала горожанка.
Читайте также:
Автор:
В Днепровском и Синельниковском районах ввели новые военные ограничения.
В Днепре на мороз выставили декоративную крысу.
Через три дня наступает новый год. В 2023 году жизнь…
Важная информация!
В Днепровском и Синельниковском районах ввели новые военные ограничения.
В Днепре на мороз выставили декоративную крысу.
Через три дня наступает новый год. В 2023 году жизнь жителей Днепра менялась от месяца к месяцу: росли цены, повышались тарифы, у пенсионеров менялся размер пенсии.
Важная информация!
Мужчина из Кривого Рога пытался утащить раритетную Библию.
В Днепре свинья помогла поставить на ноги раненого осла из Харькова.
Впечатляет!
С 1 января 2024 года в Украине значительно возрастет стоимость ряда сервисных услуг Министерства внутренних дел.
В парке Глобы открыли зимний сезон детской железной дороги.
2023 год подходит к концу. Он был богат на разные события, и плохие, и хорошие. Для каждого из жителей Днепра этот год запомнился по-своему. В жизни нашего города в этом году было много происшествий, курьезов, задержаний, трагических событий, часть из…
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!