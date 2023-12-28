В Днепре неизвестные пытались украсть елку, которую горожане установили во дворе своего дома

Елку спасло то, что она была крепко прикручена тросом к другому дереву.

Недавно мы писали, что жильцы дома на улице Осенней установили в своем дворе елку. Дерево украсили шариками и мишурой — на радость детям!

Но сегодня стало известно, что елку пытались украсть неизвестные.

Об этом сообщила в Facebook горожанка Инна Кузьменко.

Сегодня ночью какие-то «СКОТИНЯКИ» пытались украсть со двора нашу елочку, нашу красавицу, которую устанавливали для детишек, и украшали сами детишки с родителями. Украли, разбили большую часть елочных украшений, саму елку вытаскивали и рвали, чтобы украсть… Но елочка крепко прикручена тросом к дереву, так что попытка не удалась, – написала она.

Женщина отметила, что теперь жильцы дома будут присматривать за новогодним деревом.

Обломилось??? Жители дома предупреждены, будут присматривать… появитесь снова – останетесь и без елки, и без ног. Елка для детишек, а не для воров! – написала горожанка.

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