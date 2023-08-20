В Днепре неизвестные посреди дороги сливали нечистоты

Вчера, 19 августа, неизвестные сливали нечистоты с ассенизационной машины на дорогу возле лесополосы.
Произошло это в районе Криворожского шоссе.
Об этом сообщает «Днепр Оперативный».
Правонарушителей заметили и вызвали полицию.
Правоохранители по данному факту составили протокол по ст. 152 (Нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населённых пунктов, правил благоустройства территорий населенных пунктов).
Читайте также:
Автор:
Важная информация!
Берегите себя!
В Днепре на улице Ветряна АНД района легковой автомобиль перевернулся…
Сегодня днем российская армия обстреливала Никополь и Марганецкую общину.
Сделайте дома запасы питьевой и технической воды!
Берегите себя!
Важная информация!
Сегодня, 20 августа, в 05:06 на линию "101" сообщили о том, что на улице Янтарной горит квартира в девятиэтажном жилом доме.
Берегите себя!
Зонт сегодня не понадобится!
В Днепре на улице Ветряна АНД района легковой автомобиль перевернулся и упал в реку.
Сегодня днем российская армия обстреливала Никополь и Марганецкую общину.
На фронте погиб известный актер из города Каменское Днепропетровской области Алексей Хильский.
Сегодня мы писали о ракетном ударе по центру города Чернигова. Журналисты телемарафона заявили, что в городе во время атаки проходила выставка дронов.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!