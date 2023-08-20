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В Днепре неизвестные посреди дороги сливали нечистоты

Сегодня 11:46
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На правонарушителей составили протокол.

Новости Днепра про В Днепре неизвестные посреди дороги сливали нечистоты

Вчера, 19 августа, неизвестные сливали нечистоты с ассенизационной машины на дорогу возле лесополосы.

Произошло это в районе Криворожского шоссе.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный».

Новости Днепра про В Днепре неизвестные посреди дороги сливали нечистоты

Правонарушителей заметили и вызвали полицию.

Правоохранители по данному факту составили протокол по ст. 152 (Нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населённых пунктов, правил благоустройства территорий населенных пунктов).

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