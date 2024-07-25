В Днепре неизвестные перекрыли Слобожанский проспект мусорными баками

В ночь на 25 июля на Слобожанском неизвестные расставили мусорные баки посреди дороги. Это заметил водитель, ехавший по проспекту вчера вечером.
На видео, выложенном в сети горожанином, видно, что несколько мусорных баков выставили посреди транспортного пути. Контейнеры перекрыли проезжую часть, поэтому мужчине пришлось остановиться и отодвинуть их на место.
Зачем дорогу перекрывали мусорными баками установить не удалось.
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