В Днепре неизвестные перекрыли Слобожанский проспект мусорными баками

Слобожанский проспект перекрыли мусорные баки.

В ночь на 25 июля на Слобожанском неизвестные расставили мусорные баки посреди дороги. Это заметил водитель, ехавший по проспекту вчера вечером.

На видео, выложенном в сети горожанином, видно, что несколько мусорных баков выставили посреди транспортного пути. Контейнеры перекрыли проезжую часть, поэтому мужчине пришлось остановиться и отодвинуть их на место.

Зачем дорогу перекрывали мусорными баками установить не удалось.

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