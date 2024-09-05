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В Днепре неизвестные обокрали только что отремонтированное укрытие

Сегодня 11:22
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На 12 квартале в Днепре обокрали только отремонтированное укрытие.

Новости Днепра про В Днепре неизвестные обокрали только что отремонтированное укрытие

На Инженерной обворовали укрытие, которое только месяц назад капитально отремонтировали. Об этом сообщила представитель местного ОСМД Лариса в Facebook-сообществе «12 квартал».

Сообщаю о неприятных новостях. Вчера вечером обнаружили ограбление укрытия, которое месяц назад было отремонтировано, благодаря городской программе софинансирования. Было израсходовано 1 млн грн, из которых из бюджета города ушло 75%, а из фонда ОСМД – 25%, – рассказала местная жительница.

Из украденного: кабеля, провода, все светильники на аккумуляторах, аварийное освещение, поврежден гипсокартон. Интересно то, что многие находившиеся там ценные вещи остались не украденными. Основная цель воров, по предположениям местных жителей, светильники на аккумуляторах.

До сих пор идет реконструкция дома, здесь постоянно находятся строители. Но все, как обычно – никто ничего не видел и не слышал. Теперь укрытие потеряло свою функциональность, негде скрываться от воздушных тревог. Очень досадно, сколько потраченных средств ушло на ветер, – рассказывает Лариса.

Полиция зафиксировала факт преступления и допросила свидетелей. Расследование продолжается.

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