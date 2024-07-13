В Днепре неизвестные написали на памятнике Брандису «изменник» и «оккупант»

В Днепре неизвестные сделали несколько надписей на памятнике Брандису.

На памятнике написали «изменник» и «оккупант», а также обрисовали мемориальную дощечку.

Об этом сообщает Telegram-канал «Хднепро».

Анатолий Яковлевич Брандис — советский военный летчик-штурмовик самолета Ил-2 75-го гвардейского штурмового авиационного полка 1-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии. Родился в Днепре (кол. Екатеринослав) 12 августа 1923 года.

После окончания школы пилотов воевал на Южном фронте.

Прошел путь от летчика до командира эскадрильи 75-го гвардейского штурмового авиаполка. Всего совершил 228 боевых вылетов.

После окончания войны преподавал в военных учебных заведениях.Умер 23 марта 1988 года

Памятник Брандису на Слобожанском был установлен в 1949 году.

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