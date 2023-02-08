В Днепре неизвестные крушат и обворовывают почтоматы в подъездах (ФОТО)

Об этом сообщили днепряне в телеграмм-канале «Хд Днепр».
Первый случай произошел в доме по адресу Запорожское шоссе, 66. Как рассказали жители многоэтажки, кто-то ночью разбил почтомат, стоявший в одном из подъездов. Днепряне отметили, что вор мог готовиться к преступлению, потому что перед этим зарисовал окошко, где установлена камера видеонаблюдения.
Неизвестный разбил сразу четыре ячейки почтомата. Скорее всего, часть из них была пуста, поэтому вору пришлось разгромить сразу несколько хранилищ. Удалось ли ему что-то украсть – не уточняется.
Второй случай произошел в другом районе Днепра по адресу Яскрава, 7 (ранее Тверская). Как сообщают днепряне, неизвестный сломал одну из ячеек.
Напомним, ранее в Днепре задержан мужчина, который обворовывал авто, припаркованные у домов на проспекте Гагарина.
Читайте также:
Автор:
На улицах Днепра можно увидеть самые разные автомобили – от…
В Днепропетровской области зафиксировали два случая бешенства.
Бывший защитник "Днепра", "Динамо" и сборной Украины Александр Радченко умер…
В Киеве задержан мужчина, который в Днепре объявил себя президентом…
На улицах Днепра можно увидеть самые разные автомобили – от тех, что только что выехали с салона до тех, которым уже исполнился не один десяток лет. Журналисты dnepr.info решили узнать, сколько стоят новенькие машины в Днепре и собрали ТОП-5 самых…
В Днепропетровской области зафиксировали два случая бешенства.
Сегодня, 8 февраля, в Турции снова произошли новые землетрясения на юге и в центре страны.
Бывший защитник "Днепра", "Динамо" и сборной Украины Александр Радченко умер в возрасте 46 лет.
В Киеве задержан мужчина, который в Днепре объявил себя президентом Украины.
В Днепре неизвестный мужчина обворовывал автомобили: он взламывал замки на дверях или разбивал окна, после чего проникал в салон и похищал ценное имущество.
В Днепре в ближайшие дни будет настоящая морозная зима.
Представители Кенигсберга (Калининградская область), Ингрии (Санкт-Петербург), Урала (Екатеринбург), Сибири (Новосибирск) и Кубани (Краснодарский край) заявили о проведении в ближайшее время референдумов за независимость от россии.
В Днепре придумали новый "спорт".
Нужна ваша помощь!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!