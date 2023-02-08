В Днепре неизвестные крушат и обворовывают почтоматы в подъездах (ФОТО)

В Днепре воры крушат почтоматы в подъездах.

Об этом сообщили днепряне в телеграмм-канале «Хд Днепр».

Первый случай произошел в доме по адресу Запорожское шоссе, 66. Как рассказали жители многоэтажки, кто-то ночью разбил почтомат, стоявший в одном из подъездов. Днепряне отметили, что вор мог готовиться к преступлению, потому что перед этим зарисовал окошко, где установлена камера видеонаблюдения.

Неизвестный разбил сразу четыре ячейки почтомата. Скорее всего, часть из них была пуста, поэтому вору пришлось разгромить сразу несколько хранилищ. Удалось ли ему что-то украсть – не уточняется.

Второй случай произошел в другом районе Днепра по адресу Яскрава, 7 (ранее Тверская). Как сообщают днепряне, неизвестный сломал одну из ячеек.

Напомним, ранее в Днепре задержан мужчина, который обворовывал авто, припаркованные у домов на проспекте Гагарина.

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