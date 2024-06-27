В Днепре неизвестные брызнули газовым баллоном в лицо пожилой паре: комментарий полиции

Видео с места инцидента было распространено в местных Telegram-каналах.
По словам очевидцев, событие произошло в жилом микрорайоне Красный Камень.
На видео можно увидеть, как между пожилой парой и неизвестными молодыми людьми возник конфликт, в ходе которого один из компании молодых брызнул в лицо пожилому мужчине. Когда он с жгучей болью в глазах отвернулся и вместе с женщиной пытался уйти, хулиган догнал их и на этот раз брызнул в сторону пожилой женщины.
Корреспонденты dnepr.info получили комментарий пресс-секретаря Днепровского районного управления полиции Алины Стадник:
Событие зафиксировано, правоохранители принимают меры по установлению всех лиц, причастных к факту.
О состоянии пожилой пары не сообщается. Детали происшествия выясняются.
Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге разыскивают мужчину, который напал на пожилую женщину в подъезде.
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