В Днепре нетрезвый водитель Nissan совершил ДТП на Набережной Победы: подробности от патрульных

Об этом сообщили в патрульной полиции Днепра.

Как рассказали патрульные, около 21:00 на Набережной Победы столкнулись Nissan и микроавтобус Volkswagen. Как установили полицейские, водитель Nissan нарушил правила дорожного движения и влетел в Volkswagen.

После столкновения оба автомобиля вылетели на тротуар. В результате ДТП никто не пострадал, но транспортные средства получили механические повреждения.

Как оказалось, водитель микроавтобуса был нетрезвым. Драгер показал, что в крови водителя 2,49 промилле алкоголя. Это в 12 раз больше допустимого показателя.

На водителя микроавтобуса составили протокол за вождение в состоянии опьянения и нарушение правил дорожного движения.