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В Днепре нетрезвый пенсионер спровоцировал ДТП

Сегодня 16:15
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В Днепре нетрезвый дедушка спровоцировал ДТП.

Новости Днепра про В Днепре нетрезвый пенсионер спровоцировал ДТП

Как сообщили в патрульной полиции Днепра, 8 февраля на улице Олеся Гончара произошло ДТП.

Известно, что 73-летний водитель Renault врезался в автомобиль ЗАЗ Lanos. К счастью, обошлось без жертв. Приехавшие на место ДТП патрульные заметили у водителя признаки алкогольного опьянения. Чтобы проверить свои предположения, они предложили пенсионеру пройти проверку Драгером.

Прибор Драгер подтвердил, что он сел за руль нетрезвый – в крови водителя было 3,07 промилле алкоголя. Его отстранили от управления авто и составили админпротокол за вождение в нетрезвом виде и нарушение ПДД.

Напомним, ранее мы писали, что СБУ в Днепропетровской области разоблачили фирму, которая финансировала террористов ДНР.

 

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