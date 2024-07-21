В Днепре нетрезвая женщина на «ВАЗ» 2101 протаранила три припаркованные машины

По предварительной информации, водитель автомобиля «ВАЗ» в нетрезвом состоянии врезалась в 3 припаркованных авто.
Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр Оперативный».
По словам очевидцев, водители «помогали» еще трое или четверо нетрезвых мужчин. После аварии один из мужчин скрылся с места происшествия, — говорится в сообщении.
На видео с места происшествия за рулем сидит женщина.
Всю ответственность за аварию водитель пытается переложить именно на пропавшего с места мужчину.
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Козенко Антон
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