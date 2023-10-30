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В Днепре несколько десятков коз захватили АЗС (ВИДЕО)

Сегодня 14:52
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В Днепре козы оккупировали АЗС.

Новости Днепра про В Днепре несколько десятков коз захватили АЗС (ВИДЕО)

В Ксеневке, железнодорожной станции на Игрене, десятки коз пришли на АЗС. Стадо животных заметила местная жительница, заснявшая этот момент на камеру.

На видео слышно, как женщина спрашивает коз, куда они собрались идти. Животные на нее не реагируют и целенаправленно идут в АЗС.

Несколько десятков коз буквально оккупировали заправку.

Козы оккупировали заправку в Ксенивке. Теперь это их АЗС, — подвергаются корреспонденции.

Чьи это животные и почему козы бродили ночью у заправки, неизвестно.

«Рейдерский» захват животными заправки в Днепре можно увидеть на видео ниже:

Напомним, ранее ворона спасла водителя от штрафа за парковку. Птица сначала погрызла конверт, а потом забрала его себе.

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