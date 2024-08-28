В Днепре неправильно припаркованный автомобиль заблокировал движение троллейбусов

В Днепре автохам вызвал пробку.

В Днепре мужчина неправильно припарковал авто и стал причиной троллейбусной пробки. Об этом сообщает Единое парковочное пространство.

Всё произошло 27 августа на площади Соборной. Инспекторы по парковке отметили, что автомобиль заблокировал движение троллейбусов. После этого образовалась пробка и возникли задержки в движении 8 троллейбусных маршрутов.

Проблему решили инспекторы по контролю за парковкой. На нарушителя наложили штраф, а автомобиль эвакуировали на штрафплощадку.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: