В Днепре неправильно припаркованный автомобиль заблокировал движение троллейбусов

В Днепре мужчина неправильно припарковал авто и стал причиной троллейбусной пробки. Об этом сообщает Единое парковочное пространство.
Всё произошло 27 августа на площади Соборной. Инспекторы по парковке отметили, что автомобиль заблокировал движение троллейбусов. После этого образовалась пробка и возникли задержки в движении 8 троллейбусных маршрутов.
Проблему решили инспекторы по контролю за парковкой. На нарушителя наложили штраф, а автомобиль эвакуировали на штрафплощадку.
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