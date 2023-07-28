Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепре непогода наделала беды в городских парках: где самые большие разрушения

В Днепре непогода наделала беды в городских парках: где самые большие разрушения

Сегодня 11:11
просмотров

Вчерашняя непогода натворила в Днепре беды.

Новости Днепра про В Днепре непогода наделала беды в городских парках: где самые большие разрушения

В соцсетях публикуют последствия ненастья в парках и скверах Днепра.

Больше всего пострадал парк Глобы. Там многочисленные деревья и ветки упали на аллеи, в том числе – центральную. В том числе и на пути детской железной дороги. Поврежден также фонарь.

В Сквере Металлургов дерево повредило биотуалет, а в парке Богдана Хмельницкого ветка разбила фонарь.

Теперь горожан просят воздержаться от прогулок по паркам, пока коммунальщики все не уберут и починят. Все городские службы и ГСЧС еще с ночи работают над тем, чтобы ликвидировать последствия непогоды.

Новости Днепра про В Днепре непогода наделала беды в городских парках: где самые большие разрушения

Новости Днепра про В Днепре непогода наделала беды в городских парках: где самые большие разрушения

Новости Днепра про В Днепре непогода наделала беды в городских парках: где самые большие разрушения

Новости Днепра про В Днепре непогода наделала беды в городских парках: где самые большие разрушения

Новости Днепра про В Днепре непогода наделала беды в городских парках: где самые большие разрушения

Напомним, вечером 27 июля в Днепре начался погодный апокалипсис. Днепряне начали публиковать фото сваленных деревьев, изуродованных автомобилей и аномального града. Кое-где с неба сыпались куски льда размером со сливу или куриное яйцо. А на Красном Камне огромная ветка упала на балкон и разбила его. В Диевке на дорогах текли реки, а течением сносило мусорные баки.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре непогода наделала беды в городских парках: где самые большие разрушенияУкраїнська Новости Днепра про В Днепре непогода наделала беды в городских парках: где самые большие разрушенияРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре вчера заминировали все больницы: «поздравили» медиков
Новости Днепра
Сегодня 10:45
В Днепре вчера заминировали все больницы: «поздравили» медиков

Вчера, 27 июля, в Украине отмечали День медицинского работника.

Шансов выжить было мало: в Днепре спасали хореографа, потерявшего ногу на войне
Новости Днепра
Сегодня 10:31
Шансов выжить было мало: в Днепре спасали хореографа, потерявшего ногу на войне

В больнице Днепра спасали хореографа, который из-за тяжелого ранения потерял…

В августе некоторые жители Днепра останутся без газа: даты и адреса
Новости Днепра
Сегодня 09:30
В августе некоторые жители Днепра останутся без газа: даты и адреса

Важная информация!

В Днепре из-за непогоды большинство трамваев временно перестали курсировать
Новости Днепра
Сегодня 08:00
В Днепре из-за непогоды большинство трамваев временно перестали курсировать

Днепр приходит в себя после ночного "тайфуна".

Последние новости

В Днепре вчера заминировали все больницы: «поздравили» медиков
В Днепре вчера заминировали все больницы: «поздравили» медиков

Вчера, 27 июля, в Украине отмечали День медицинского работника.

Сегодня 10:45
5
просмотров
Шансов выжить было мало: в Днепре спасали хореографа, потерявшего ногу на войне
Шансов выжить было мало: в Днепре спасали хореографа, потерявшего ногу на войне

В больнице Днепра спасали хореографа, который из-за тяжелого ранения потерял ногу.

Сегодня 10:31
3
просмотров
В Кривом Роге столкнулись фура и легковушка: у одного из водителей сотрясение мозга
В Кривом Роге столкнулись фура и легковушка: у одного из водителей сотрясение мозга

Вчера, 27 июля, на улице Никопольское шоссе в Кривом Роге произошла авария.

Сегодня 10:00
6
просмотров
В августе некоторые жители Днепра останутся без газа: даты и адреса
В августе некоторые жители Днепра останутся без газа: даты и адреса

Важная информация!

Сегодня 09:30
2
просмотров
Будет слышен взрыв: жителей Днепропетровщины призвали не паниковать
Будет слышен взрыв: жителей Днепропетровщины призвали не паниковать

Все под контролем!

Сегодня 09:00
4
просмотров
Попала молния: на трассе Днепр-Кривой Рог горела фура (ФОТО)
Попала молния: на трассе Днепр-Кривой Рог горела фура (ФОТО)

Вчера вечером в 20:46 на линию «101» сообщили о том, что на трассе Днепр-Кривой Рог за пределами села Долинское горит грузовой автомобиль.

Сегодня 08:35
13
просмотров
В Днепре из-за непогоды большинство трамваев временно перестали курсировать
В Днепре из-за непогоды большинство трамваев временно перестали курсировать

Днепр приходит в себя после ночного "тайфуна".

Сегодня 08:00
6
просмотров
Дерево перегородило выезд скорым: в ГСЧС показали последствия ночного «тайфуна» в Днепре и области (ФОТО)
Дерево перегородило выезд скорым: в ГСЧС показали последствия ночного «тайфуна» в Днепре и области (ФОТО)

Вчера поздно вечером Днепр и область накрыл настоящий "тайфун": он срывал крыши, массово валил деревья, обрывал провода.

Сегодня 07:30
4
просмотров
В Днепре ночью горели продуктовые магазины (ФОТО)
В Днепре ночью горели продуктовые магазины (ФОТО)

Сегодня ночью на улице Даниила Галицкого горели продуктовые магазины.

Сегодня 06:45
6
просмотров
Погода на 28 июля: в Днепре ожидается дождь с грозой
Погода на 28 июля: в Днепре ожидается дождь с грозой

Захватите с собой зонт!

Сегодня 06:15
6
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх