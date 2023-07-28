В Днепре непогода наделала беды в городских парках: где самые большие разрушения

В соцсетях публикуют последствия ненастья в парках и скверах Днепра.
Больше всего пострадал парк Глобы. Там многочисленные деревья и ветки упали на аллеи, в том числе – центральную. В том числе и на пути детской железной дороги. Поврежден также фонарь.
В Сквере Металлургов дерево повредило биотуалет, а в парке Богдана Хмельницкого ветка разбила фонарь.
Теперь горожан просят воздержаться от прогулок по паркам, пока коммунальщики все не уберут и починят. Все городские службы и ГСЧС еще с ночи работают над тем, чтобы ликвидировать последствия непогоды.
Напомним, вечером 27 июля в Днепре начался погодный апокалипсис. Днепряне начали публиковать фото сваленных деревьев, изуродованных автомобилей и аномального града. Кое-где с неба сыпались куски льда размером со сливу или куриное яйцо. А на Красном Камне огромная ветка упала на балкон и разбила его. В Диевке на дорогах текли реки, а течением сносило мусорные баки.
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