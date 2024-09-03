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В Днепре нейрохирурги удалили огромный осколок из мозга пациента (ВИДЕО)

Сегодня 17:55
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В Днепре была проведена уникальная операция.

Новости Днепра про В Днепре нейрохирурги удалили огромный осколок из мозга пациента (ВИДЕО)

В Днепре врачи-нейрохирурги показали свой профессионализм, изъяв гигантский осколок из головного мозга пациента.

Врач-нейрохирург Андрей опубликовал видеозапись операции. Во время процедуры использовали современные технологии и инструменты, но без ювелирного мастерства медиков ничего бы не вышло.

Хирурги во время уникальной операции успешно удалили огромный обломок, застрявший в мозжечке пациента.

В настоящее время пациент проходит реабилитацию.

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