В Днепре нейрохирурги удалили огромный осколок из мозга пациента (ВИДЕО)

В Днепре врачи-нейрохирурги показали свой профессионализм, изъяв гигантский осколок из головного мозга пациента.
Врач-нейрохирург Андрей опубликовал видеозапись операции. Во время процедуры использовали современные технологии и инструменты, но без ювелирного мастерства медиков ничего бы не вышло.
Хирурги во время уникальной операции успешно удалили огромный обломок, застрявший в мозжечке пациента.
В настоящее время пациент проходит реабилитацию.
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