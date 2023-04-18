В Днепре недалеко от железной дороги прорвало канализационную трубу: вода подмывает колеи, стоит невыносимая вонь

В Днепре в понедельник, 17 апреля, на улице Байкальской в ​​районе станции 193 км прорвало канализационную трубу.

Об этом сообщил в ФБ днепрянин Станислав Лифлянчик.

По его словам, вода начала подмывать железнодорожные колеи, кроме того, в этом районе стоит невыносимая вонь.

На место происшествия вызывали коммунальщиков, сотрудников полиции и ГСЧС.

По состоянию на 21.00 17 апреля поток воды увеличился.

В комментариях местные жители пишут, что течет из промзоны.

Решили ли эту проблему по состоянию на сегодняшний день – пока неизвестно.

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