В Днепре не поделили дорогу Skoda и троллейбус с пассажирами

Пожалуйста, будьте осторожны на дорогах!

Сегодня, 26 октября, в Днепре на улице Овражной произошло ДТП – там столкнулись Skoda и троллейбус №10, в котором были пассажиры. Случилось это около 10:00.

Об этом сообщает «Информатор».

Отмечается, что причиной аварии стало то, что водитель легковушки не справилась с управлением.

Предварительно, никто не пострадал.

Позже троллейбус поехал по маршруту, большой задержки движения не было.

Пожалуйста, будьте внимательны на дорогах, соблюдайте правила дорожного движения и берегите себя!

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине полицейская спасла дедушку, который сутки пролежал в лесополосе.

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