В Днепре назвали улицу в честь погибшего полицейского: его группа попала в минную ловушку

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
Полковник полиции погиб в декабре 2022 года при исполнении служебных обязанностей. Его группа попала в минную ловушку. Это задание стало последним для шести полицейских, среди которых был и Михаил Куратченко.
Для увековечения памяти погибшего полицейского решением Днепровского городского совета от 22 ноября 2023 года улица Неделина, что в Соборном районе города, была переименована в улицу Михаила Куратченко. Кроме того, в родной школе в память о погибшем открыли мемориальную доску и уголок памяти.
В Днепре Михаил Куратченко прожил почти всю свою жизнь – здесь он начал свою службу в органах внутренних дел, познакомился с женой, здесь родились две его дочери. За 20 лет службы в полиции Днепропетровщины Михаил занимал разные должности в следственных подразделениях. В 2016 году он был назначен заместителем начальника – начальником следственного управления ГУ НП в Днепропетровской области, а в 2020 году он возглавил полицию Черкасской области.
С начала полномасштабного вторжения рф в Украину Михаил Куратченко работал постоянно, чувствуя личную ответственность за безопасность и порядок на подчиненной ему территории. В ноябре 2022 года лично возглавил сводный отряд полиции Черкасской области, который направился на деоккупированную Херсонщину. Здесь правоохранители проводили стабилизационные мероприятия: документировали преступления российских военнослужащих, выявляли места захоронений, содержания и пыток людей, разоблачали коллаборантов, изымали оружие и боеприпасы, разминировали населенные пункты и позиции врага. Он вместе с личным составом выезжал на все боевые задания, своей спиной прикрывая их жизни. 7 декабря 2022 года, во время выполнения боевого задания, черкасские полицейские во главе со своим руководителем подорвались на каскаде мин, оставленными российскими оккупантами. Они любили свою страну, свои семьи и заплатили своей жизнью за мирное небо над Украиной, больше всего стремясь изгнать врага с украинской земли, — говорится в сообщении.
Вечная слава Героям!
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