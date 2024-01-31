В Днепре нашли тело 12-летней девочки: появились первые подробности

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По словам местных, они шокированы этой ситуацией.

По предварительной информации, на теле ребенка обнаружили рану. Вероятно, это убийство.

Сейчас на месте происшествия работают следователи, кинологи и судмедэксперт. Полицейские проводят следственные действия.

Сегодня, 31 января, в Днепре напротив дома №30 по улице Немировича-Данченко нашли тело ребенка. Предварительно, это 12-летняя девочка, которая пропала 29 января.

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