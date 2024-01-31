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В Днепре нашли тело 12-летней девочки: появились первые подробности

Сегодня 14:38
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Полицейские проводят следственные действия.

Новости Днепра про В Днепре нашли тело 12-летней девочки: появились первые подробности

Сегодня, 31 января, в Днепре напротив дома №30 по улице Немировича-Данченко нашли тело ребенка. Предварительно, это 12-летняя девочка, которая пропала 29 января.

Сейчас на месте происшествия работают следователи, кинологи и судмедэксперт. Полицейские проводят следственные действия.

Об этом сообщает «Информатор».

По предварительной информации, на теле ребенка обнаружили рану. Вероятно, это убийство.

По словам местных, они шокированы этой ситуацией.

Новости Днепра про В Днепре нашли тело 12-летней девочки: появились первые подробности

Мы обратились за комментарием в полицию. Как только получим ответ, обязательно сообщим!

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