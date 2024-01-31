В Днепре нашли тело 12-летней девочки: появились первые подробности

Сегодня, 31 января, в Днепре напротив дома №30 по улице Немировича-Данченко нашли тело ребенка. Предварительно, это 12-летняя девочка, которая пропала 29 января.
Сейчас на месте происшествия работают следователи, кинологи и судмедэксперт. Полицейские проводят следственные действия.
Об этом сообщает «Информатор».
По предварительной информации, на теле ребенка обнаружили рану. Вероятно, это убийство.
По словам местных, они шокированы этой ситуацией.
Мы обратились за комментарием в полицию. Как только получим ответ, обязательно сообщим!
Читайте также:
Автор:
Суровым днепровским рыбакам не мешают ни оттепель, ни ураган, ни…
В марте пенсионеров Днепра ждет индексация пенсий. По данным Пенсионного…
На Днепре поселилась семья лебедей.
Депутаты Днепровского городского совета обратились в Национальное агентство по вопросам…
Суровым днепровским рыбакам не мешают ни оттепель, ни ураган, ни снег - они все равно выходят на лед, чтобы подстрелить рыбку.
В результате аварии пострадали два человека.
В марте пенсионеров Днепра ждет индексация пенсий. По данным Пенсионного фонда Украины пенсия повысится примерно на 13%. Но повысят сумму выплат не всем, а размер прибавки будет у каждого индивидуальным. Индексация проводится для компенсации роста цен и зарплат
На Днепре поселилась семья лебедей.
Электронки-убийцы уже в Кривом Роге.
Депутаты Днепровского городского совета обратились в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции с просьбой внести турецкую строительную компанию Limak в список международных спонсоров войны.
Пока мужчина был в плену, враг убил почти всю его семью в Днепре.
Сегодня, 31 января, прошел обмен пленными с россией. Домой вернулись 207 украинцев.
В Днепре насчитывается несколько сотен ресторанов, кафе, бистро, кофеен. Среди них есть большое количество заведений, где можно попробовать блюда европейской, украинской и других кухонь. Но таких ресторанов, где представлена только одна определенная кухня – не так уж и много.
Спасибо нашим защитникам!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!