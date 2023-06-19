В Днепре нашли ручного ворона с номером на лапке

На Райончике нашли ворона с номером на лапке. Об этом рассказала днепрянка Виктория.
По ее словам, птица ручная, идет на контакт. Ворон не может летать, потому что у него подрезаны крылья. Сейчас ищут владельцев крылатого.
Однако днепряне обеспокоены тем, что над птицей могли издеваться, и потому он сбежал из дома.
Какие-то больные подрезали птицы крылья. Все равно, что человеку подрезать нижние конечности
Подрезали крылья, чтобы птица не улетела. А он ушел, – пишут днепряне.
Также горожане предполагают, что ворон с детства жил с людьми, поэтому не умеет ни летать, ни добывать пищу, поэтому в природе самостоятельно не выживет.
Напомним, ранее в Днепре в подвале замуровали кошку.
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