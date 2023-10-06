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  • В Днепре напившийся антисептика мужчина напал на бригаду «скорой» и избил врачей

В Днепре напившийся антисептика мужчина напал на бригаду «скорой» и избил врачей

Сегодня 13:59
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В Днепре на медиков напал неадекватный пациент.

Новости Днепра про В Днепре напившийся антисептика мужчина напал на бригаду

5 октября, к местной станции ЭМД поступил вызов о мужчине, потерявшем сознание в кафе. На место инцидента выехала бригада «скорой». Как оказалось, пострадавший выпил антисептик, после чего ему стало плохо и началась рвота.

Во время осмотра мужчина пришел в себя и стал избивать фельдшерок. Об этом рассказала медик Мария Стебельская на своей Facebook-странице.

Нападение на медиков, ушибы и преломления рук врачу и фельдшеру. Вызов полиции, помощь другой остановившейся бригады ЭМД, увидев нападение. Своих в беде не оставляют. Нападающий задержан, заявление написано, бригада, несмотря на пережитое, работает дальше. С ушибами и синяками, — отметила медик.

После этого фельдшерок осмотрели. Кроме кровоподтеков других повреждений не было, поэтому они продолжили работу.

Новости Днепра про В Днепре напившийся антисептика мужчина напал на бригаду

Напомним, ранее в Днепр госпитализировали 14-летнего парня с алкогольным отравлением.

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