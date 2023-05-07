В Днепре наконец снесут незаконный «царь-дом», строительство которого началось еще 9 лет назад

Еще 9 лет назад в Днепре началось незаконное строительство многоэтажки по улице Лабораторной, 89. Дежурный по городу Артем Павлов проверил выполнение поручения мэра Бориса Филатова касательно борьбы с самовольной застройкой.

Известно, что к «царь-дому» посреди частного сектора причастны печально известные братья Каснеры. Все эти 9 лет продолжались судебные процессы, во время которых строительство и было признано незаконным.

О судьбе застройки сообщил сайт «Наше місто».

«С начала строительство было признано незаконным. Застройщика обязали перестроить это здание в соответствии со строительными нормами и правилами. Но решение суда не было выполнено и это было зафиксировано исполнительной службой. После этого Днепровский городской совет вместе с Архитектурно-строительной инспекцией городского совета подали иск уже о сносе этого здания. Недавно административный окружной суд вынес решение — удовлетворил исковые требования», — рассказал директор департамента правового обеспечения Днепровского горсовета Артем Павлов.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: