В Днепре начали набор в 1 класс: какие документы нужны и до когда можно подать заявление

Сегодня 3 апреля начался прием заявлений для поступления в 1 класс. Подать его можно онлайн.
Как подать заявление и документы:
На сайте можно найти список всех школ, контакты администрации учебного заведения и ссылку на электронную систему.
А вот до 31 мая нужно подать в учебное заведение оригиналы следующих документов:
Напомним, сегодня началась регистрация на НМТ для 11-классников. Зарегистрироваться можно до 3 мая, для этого необходимо создать персональный кабинет на сайте УОЦЯО и отправить цифровые копии документов. Подробнее ТУТ.
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