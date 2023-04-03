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  • В Днепре начали набор в 1 класс: какие документы нужны и до когда можно подать заявление

В Днепре начали набор в 1 класс: какие документы нужны и до когда можно подать заявление

Сегодня 15:42
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В ГумДепе Днепра рассказали подробности о поступлении в 1 класс.

Новости Днепра про В Днепре начали набор в 1 класс: какие документы нужны и до когда можно подать заявление

Сегодня 3 апреля начался прием заявлений для поступления в 1 класс. Подать его можно онлайн.

Как подать заявление и документы:

  • через систему «Электронная регистрация в учреждения общего среднего образования;
  • по электронной почте;
  • прийти в учебное заведение или другим удобным способом.

На сайте можно найти список всех школ, контакты администрации учебного заведения и ссылку на электронную систему.

А вот до 31 мая нужно подать в учебное заведение оригиналы следующих документов:

  • заявление о зачислении;
  • копия свидетельства о рождении ребенка и оригинал;
  • оригинал медицинской справки по форме № 086-1/о
  • «Карта профилактических прививок» по форме № 063/о;
  • При наличии и по желанию родителей к заявлению может прилагаться заключение ИРЦ о комплексной психолого-педагогической оценке развития ребенка.

Напомним, сегодня началась регистрация на НМТ для 11-классников. Зарегистрироваться можно до 3 мая, для этого необходимо создать персональный кабинет на сайте УОЦЯО и отправить цифровые копии документов. Подробнее ТУТ.

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Новости Днепра про В Днепре начали набор в 1 класс: какие документы нужны и до когда можно подать заявлениеУкраїнська Новости Днепра про В Днепре начали набор в 1 класс: какие документы нужны и до когда можно подать заявлениеРусский

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