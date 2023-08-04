В Днепре начальник колонии за 100 тысяч пообещал выпустить на свободу осужденного за тяжкое преступление

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины и Днепропетровской областной прокуратуре.
Один из заключенных, осужденный за тяжкое преступление, отбыл значительную часть своего наказания, поэтому обратился к начальнику колонии с просьбой отпустить его на свободу раньше и назначить условно-досрочное освобождение.
Однако начальник колонии потребовал взятку за то, что подготовит ходатайство о досрочном увольнении. За свои услуги он просил 100 тысяч гривен. Чиновник уже успел получить деньги на свою карточку, однако его разоблачили сотрудники СБУ.
На днях к начальнику колонии пришли представители СБУ и областной прокуратуры. В настоящее время он находится под стражей.
Следователи также проверяют информацию о системности коррупционных проявлений должностного лица и других должностных лиц исправительной колонии.
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