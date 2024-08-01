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В Днепре на железнодорожной станции поселились десятки аистов (ВИДЕО)

Сегодня 16:13
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В Днепре заметили большую стаю аистов.

Новости Днепра про В Днепре на железнодорожной станции поселились десятки аистов (ВИДЕО)

В Деевке десятки аистов поселились на железнодорожной станции. Местная жительница утверждает, что стая этих птиц живет прямо на железной дороге. Женщина предполагает, что пернатые остались без гнезд из-за войны.

Днепрянка считает, что из-за такой их численности аисты не доедают, потому что на местных водоемах уже не осталось лягушек. В то же время местные говорят, что рядом много плавней, так что птицы смогут найти себе пищу.

Заметим, скоро начнется миграция аистов в теплые края, поэтому вполне возможно, что птицы стали собираться стаями, чтобы улетать на зимовку. Первые пернатые покинут Украину уже в середине августа.

Впрочем, точно определить начало миграции аистов не всегда легко. После вылета птенцов выводки собираются в стаи, могут образовываться немалые предотлетные скопления. Они некоторое время держатся в богатых едой местах.

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Новости Днепра про В Днепре на железнодорожной станции поселились десятки аистов (ВИДЕО)Українська Новости Днепра про В Днепре на железнодорожной станции поселились десятки аистов (ВИДЕО)Русский

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