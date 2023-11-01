В Днепре на ж/м Западный жители заметили ковровую «ПВО»

Такие звуки сейчас очень пугают горожан.

Сегодня, 1 ноября, в Днепре на жилом массиве Западный днепряне заметили ковровую «ПВО».

Женщина во дворе дома просто выбивала ковер, но горожане сильно испугались, поэтому в шутку и назвали такие действия ковровой «ПВО».

Была ли в этот момент воздушная тревога – не отмечается.

Дорогие днепряне, лучше сейчас воздержаться от таких работ и просто пропылесосить ковер – берегите нервы своих соседей!

Напомним, ранее мы писали, что посреди Днепра заметили «птеродактиля» (ФОТО).

Читайте также:

Українська Русский

Автор: