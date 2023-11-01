В Днепре на ж/м Западный жители заметили ковровую «ПВО»

Сегодня, 1 ноября, в Днепре на жилом массиве Западный днепряне заметили ковровую «ПВО».
Женщина во дворе дома просто выбивала ковер, но горожане сильно испугались, поэтому в шутку и назвали такие действия ковровой «ПВО».
Была ли в этот момент воздушная тревога – не отмечается.
Дорогие днепряне, лучше сейчас воздержаться от таких работ и просто пропылесосить ковер – берегите нервы своих соседей!
Напомним, ранее мы писали, что посреди Днепра заметили «птеродактиля» (ФОТО).
Читайте также:
Автор:
Преступление произошло 30 октября в одном из сел Марганецкой громады.
Муж подал в суд на свою жену из-за клеветы о…
Спасибо нашим защитникам!
В Криворожском районе усилят контроль за соблюдением комендантского часа.
Преступление произошло 30 октября в одном из сел Марганецкой громады.
Когда Екатеринослав находился на левом берегу реки, то рядом с ним находилось несколько казацких зимовников, которые позже стали слободками. Одна из таких слобод называлась Подгородной. Это название территория сохранила и до сегодняшнего дня.
В Днепре с сегодняшнего дня, 1 ноября, действует обновленный скоростной режим.
Муж подал в суд на свою жену из-за клеветы о себе.
Днепр стремительно меняется, новые здания сменяют старые, меняется «лицо» многих улиц. Город развивается, меняется городской пейзаж и часть исторических районов.
В больнице Днепра женщина родила девочку-богатырку.
Спасибо нашим защитникам!
В Криворожском районе усилят контроль за соблюдением комендантского часа.
Проверяйте информацию и доверяйте только официальным источникам!
В Днепре игнорируют запрет на посещение лесов.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!