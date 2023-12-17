В Днепре на ж/м «Западный» дети украсили елки новогодними украшениями ручной работы

К мероприятию на ж/м Западный присоединилось более 30 детей.
Дети на Западном чрезвычайно активны, всегда готовы участвовать во всевозможных конкурсах, мероприятиях, которые мы предлагаем. И мы всегда с удовольствием приезжаем сюда. Сегодня мы делаем собственноручно елочные игрушки, даем детям собственноручно сотворить новогоднее чудо», – отмечала Екатерина Ковалева, организатор культурно-массовых мероприятий.
Детки украшали елку высотой 8 метров. Иллюминация будет включаться каждый вечер после 16 часов.
Вскоре схожую лесную красавицу планируют установить в сквере Усачева, на левом берегу.
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