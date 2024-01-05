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В Днепре на ж/м Тополь нашли труп: комментарий полиции

Сегодня 13:35
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Труп обнаружили возле подъезда одного из домов.
Новости Днепра про В Днепре на ж/м Тополь нашли труп: комментарий полиции

Фото условное.

Сегодня утром, 5 января, в Днепре на жилом массиве Тополь местные жители обнаружили тело мужчины – оно лежало возле подъезда одного из домов.

На место вызвали правоохранителей.

Новости Днепра про В Днепре на ж/м Тополь нашли труп: комментарий полиции

Мы обратились за комментарием в полицию. Журналисту dnepr.info сообщили, что личность погибшего установили – это мужчина 1970 года рождения. Предварительная правовая квалификация – самоубийство.

Все обстоятельства происшествия будут выяснять правоохранители!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области мужчина выжил после падения с 5-го этажа.

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Новости Днепра про В Днепре на ж/м Тополь нашли труп: комментарий полицииУкраїнська Новости Днепра про В Днепре на ж/м Тополь нашли труп: комментарий полицииРусский

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