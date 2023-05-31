В Днепре на ж/м Тополь-2 загорелся Opel: подробности от ГСЧС

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 12:40.
Спасатели оперативно выехали на место происшествия. Там они установили, что на временной остановке горит автомобиль Opel.
Возгорание локализовали в 12:48 и ликвидировали в 12:52. Огонь успел повредить моторный отсек транспортного средства на общей площади 2 кв. м.
К счастью, никто не пострадал.
К месту вызова привлекли 7 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Сердюкова горела баня (ФОТО).
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