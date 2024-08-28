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В Днепре на ж/м Тополь-1 горела квартира, внутри которой находилась пожилая женщина

Сегодня 08:00
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В одной из квартир на ж/м Тополь-1 возник пожар.

Новости Днепра про В Днепре на ж/м Тополь-1 горела квартира, внутри которой находилась пожилая женщина

В одной из квартир девятиэтажного дома на жилом массиве Тополь-1 в Шевченковском районе в Днепре возникло возгорание.

Сообщение об этом поступило на спецлинию «101» 21 августа в 22:25, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

По прибытии на место, чрезвычайники установили, что в квартире на втором этаже загорелось домашнее имущество на площади 30 квадратных метров.

Жительница квартиры, 1939 года рождения, из-за сильного задымления не могла спастись самостоятельно, поэтому вышла на балкон. К счастью, спасатели оперативно спустили пожилую женщину вниз с помощью лестничной клетки и предоставили ей доступ к свежему воздуху. Пострадавшую передали медикам для дальнейшей госпитализации.

Пожар был ликвидирован в 23:19. О состоянии женщины сейчас не сообщается.

Видео спасения:

К тушению возгорания привлечены 14 спасателей и 3 единицы пожарно-спасательной техники ГУ ГСЧС Украины в области.

Напомним, ранее мы писали, что огонь опрокинулся на здания: за сутки пожара в Днепропетровской области уничтожили 97 га экосистем.

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