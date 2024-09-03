В Днепре на ж/м Солнечном может появиться еще один торговый центр: каким он будет

Новый торговый центр могут построить рядом с «Вавилоном» на ж/м Солнечный. По крайней мере, такую информацию предоставил днепровский архитектор на своей Facebook-странице.
Назовут новый ТЦ Hermes Plaza. О сроках строительства пока ничего неизвестно, но архитектор показал проект торгового центра, который разработал по заказу застройщика.
Обратился заказчик со сложным участком С-образной формы у Вавилона с заданием разместить торговый центр. Форма участка и его расположение продиктовали форму здания и его архитектуру, – рассказывает архитектор.
Объект должен размещаться между Вавилоном и Слобожанским проспектом. Учитывая это, здание должно отвечать требованиям, предъявленным местными властями. Вокруг ТЦ будет зеленая зона, лавочки и освещение. Внутри парковка и бомбоубежище.
По сути, новый ТЦ станет спутником Вавилона.
Здесь разместятся относительно небольшие магазины 30-50 м2, кафе и ресторан. Яркой деталью комплекса станет инсталляция в виде руин храма Гермеса, заросшая зеленью – зона для отдыха и фотографирования. Предполагается высадка деревьев вокруг центра, чтобы в жаркие летние дни можно было сесть на скамеечку в тени отдохнуть и выпить кофе, – рассказал архитектор.
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