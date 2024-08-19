В Днепре на ж/м Сокол обнаружили ядовитого паука-тигра: чем он опасен для людей

На ж/м Сокол заметили паука-тигра.

На Соколе была замечена Аргиопа Тигровая. Судя по фото, выложенным местными жителями, паук, считающийся ядовитым, сидел на стене одного из домов.

Аргиопа тигровая – яркий паук из семьи коллопрядов, с полосатым желто-черно-белым брюшком. Яд тигровой аргиопы опасен для человека, при наличии аллергии все может даже закончиться смертью.

Этот вид распространен в умеренном и субтропическом поясах Палеарктики, в частности, в Украине. Встречается по всей территории, кроме гор. Особо массовое распространение – Волынская, Ровенская, Тернопольская и Киевская области.

Стоит заметить, что чаще всего агриопу можно увидеть в сельской местности, в большие города они добираются редко, поэтому появление этого паука среди жилого массива событие нетривиальное.

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