Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепре на ж/м Сокол обнаружили ядовитого паука-тигра: чем он опасен для людей

В Днепре на ж/м Сокол обнаружили ядовитого паука-тигра: чем он опасен для людей

Сегодня 15:01
просмотров

На ж/м Сокол заметили паука-тигра.

Новости Днепра про В Днепре на ж/м Сокол обнаружили ядовитого паука-тигра: чем он опасен для людей

На Соколе была замечена Аргиопа Тигровая. Судя по фото, выложенным местными жителями, паук, считающийся ядовитым, сидел на стене одного из домов.

Аргиопа тигровая – яркий паук из семьи коллопрядов, с полосатым желто-черно-белым брюшком. Яд тигровой аргиопы опасен для человека, при наличии аллергии все может даже закончиться смертью.

Этот вид распространен в умеренном и субтропическом поясах Палеарктики, в частности, в Украине. Встречается по всей территории, кроме гор. Особо массовое распространение – Волынская, Ровенская, Тернопольская и Киевская области.

Стоит заметить, что чаще всего агриопу можно увидеть в сельской местности, в большие города они добираются редко, поэтому появление этого паука среди жилого массива событие нетривиальное.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре на ж/м Сокол обнаружили ядовитого паука-тигра: чем он опасен для людейУкраїнська Новости Днепра про В Днепре на ж/м Сокол обнаружили ядовитого паука-тигра: чем он опасен для людейРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Менял название 4 раза: в Днепре есть крошечный остров, похожий на туфлю
    Новости Днепра
    Сегодня 14:39
    Менял название 4 раза: в Днепре есть крошечный остров, похожий на туфлю

    Более 100 лет назад на реке Днепр было большое количество…

    Кто из спортсменов Днепра и области представит Украину на Паралимпиаде-2024
    Новости Днепра
    Сегодня 14:35
    Кто из спортсменов Днепра и области представит Украину на Паралимпиаде-2024

    Спортсмены из Днепра и области будут представлять Украину на Паралимпиаде.

    Взрыв в пригороде Днепра: в ОВА рассказали, что это было
    Новости Днепра
    Сегодня 13:57
    Взрыв в пригороде Днепра: в ОВА рассказали, что это было

    В Днепре 19 августа прозвучал звук взрыва.

    На Днепропетровщине из озера вытащили тело мужчины, который накануне пропал на популярном курорте
    Новости Днепра
    Сегодня 13:39
    На Днепропетровщине из озера вытащили тело мужчины, который накануне пропал на популярном курорте

    В Днепропетровской области из озера вытащили тело мужчины.

    Последние новости

    Менял название 4 раза: в Днепре есть крошечный остров, похожий на туфлю
    Менял название 4 раза: в Днепре есть крошечный остров, похожий на туфлю

    Более 100 лет назад на реке Днепр было большое количество островов разной формы и размера. Большая часть из них была затоплена при строительстве ДнепроГЕС. О том, как они выглядели можно узнать только по фото, а как назывались – из исторических…

    Сегодня 14:39
    1
    просмотров
    Кто из спортсменов Днепра и области представит Украину на Паралимпиаде-2024
    Кто из спортсменов Днепра и области представит Украину на Паралимпиаде-2024

    Спортсмены из Днепра и области будут представлять Украину на Паралимпиаде.

    Сегодня 14:35
    0
    просмотров
    Взрыв в пригороде Днепра: в ОВА рассказали, что это было
    Взрыв в пригороде Днепра: в ОВА рассказали, что это было

    В Днепре 19 августа прозвучал звук взрыва.

    Сегодня 13:57
    0
    просмотров
    На Днепропетровщине из озера вытащили тело мужчины, который накануне пропал на популярном курорте
    На Днепропетровщине из озера вытащили тело мужчины, который накануне пропал на популярном курорте

    В Днепропетровской области из озера вытащили тело мужчины.

    Сегодня 13:39
    1
    просмотров
    В Каменском мужчина спас 16-летнюю девушку, которая едва не попала под поезд, слушая громкую музыку
    В Каменском мужчина спас 16-летнюю девушку, которая едва не попала под поезд, слушая громкую музыку

    В Каменском мужчина спас едва не попавшую под поезд 16-летнюю девушку,

    Сегодня 13:07
    1
    просмотров
    Чем известна Сажевская балка в Днепре, где вчера был огромный пожар: тут были монастырь и литейный завод
    Чем известна Сажевская балка в Днепре, где вчера был огромный пожар: тут были монастырь и литейный завод

    Днепр называют «городом на трех холмах», но впадин, балок и неровностей в нашем городе значительно больше.  Также есть много балок вокруг самого города. Одна из них находится в Старых Кодаках и называется Сажевской балкой. Она выглядит весьма необычно, поскольку вся…

    Сегодня 12:37
    8
    просмотров
    Как в Днепре отметят День Независимости Украины: список мероприятий
    Как в Днепре отметят День Независимости Украины: список мероприятий

    В Днепре анонсировали мероприятия ко Дню Независимости.

    Сегодня 12:17
    3
    просмотров
    На Днепропетровщине спасли собак, которых рабочие замуровали в теплотрассе
    На Днепропетровщине спасли собак, которых рабочие замуровали в теплотрассе

    В Кривом Роге спасали собак, которых замуровали в теплотрассе.

    Сегодня 11:34
    2
    просмотров
    В Днепре возле бульвара Черновола появилась улица с таким же названием
    В Днепре возле бульвара Черновола появилась улица с таким же названием

    В Днепре улица Савченка получила новое название в честь Вячеслава Черновола.

    Сегодня 11:08
    4
    просмотров
    Агентская сеть РФ, в которую входили правоохранители, действовала на Днепропетровщине
    Агентская сеть РФ, в которую входили правоохранители, действовала на Днепропетровщине

    В Украине обезвредили агентурную группу, собранную представителями спецслужб РФ.

    Сегодня 10:39
    7
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх