В Днепре на ж/м Сокол-2 маршрутка и легковушка не поделили дорогу

Сегодня, 26 декабря, в Днепре на жилом массиве Сокол-2 произошла авария – там столкнулись легковушка и маршрутка №157А.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
По предварительной информации, никто не пострадал. На месте работают патрульные. Движение на этом участке не затруднено.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепровском районе произошла масштабная авария с участием 6 автомобилей. Также мы сообщали, что на Днепропетровщине столкнулись «КАМАЗ» и Daewoo Lanos.
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