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В Днепре на ж/м Приднепровский с крыши гаража спасали собаку

Сегодня 08:08
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В Днепре спасли собаку, которая неизвестным образом попала на крышу гаража.

Новости Днепра про В Днепре на ж/м Приднепровский с крыши гаража спасали собаку

Вчера, 5 сентября, около 9 часов вечера в Днепре местные жители ж/м Приднепровский заметили на крыше гаража собаку породы хаски, которая не могла спуститься вниз самостоятельно и звала на помощь.

Жительница города Валерия сразу сделала фото животного и обнародовала в Facebook-сообществе с призывом о помощи.

Женщина отмечает, что вероятнее всего то, что собака домашняя, ведь имеет ошейник. Каким образом она попала на крышу здания до сих пор неясно. Спустить ее самостоятельно не удалось.

В гаражах за поликлиникой бегает хаски с ошейником прямо на крыше гаража… Как она туда попала неизвестно… Снять ее самостоятельно не можем… Что делать не знаю. Бегает, скулит, не может спуститься, – написала горожанка.

Новости Днепра про В Днепре на ж/м Приднепровский с крыши гаража спасали собаку   

Как проходила спасательная операция не сообщается, однако через два часа после публикации сообщения женщина добавила комментарий, в котором написала, что собачку удалось спустить вниз и передать хозяину. Теперь ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

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